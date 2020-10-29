Мурат Гассиев: «С последнего боя прошло больше двух лет. Тяжело столько не драться»

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своей подготовке к дебютному поединку в супертяжелом весе против албанца Нури Сефери.

— С последнего боя прошло чуть больше двух лет, — сказал на пресс-конференции Гассиев. — Очень тяжело так долго не драться. Я все время тренировался, за это время сорвалось два боя. Слава Богу, все позади, я готов вернуться в ринг. Какие травмы были? Сначала проблема с плечом. Нанес удар по корпусу соперника и почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, там сказали, что лопнула капсула и собралось в организме жидкость с кровью.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию пресс-конференции