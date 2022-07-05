Майк Тайсон: «Я потратил 500 миллионов долларов за 15 лет»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что после завершения боксерской карьеры у него почти не осталось денег.

«Когда ты зарабатываешь столько денег, их хватает надолго. Я не потратил все сразу. Чтобы разориться, мне потребовалось 15-16 лет, — отметил Тайсон в подкасте The Pivot. — Раньше я говорил: «Эй, детка, тебе нравится эта тачка? Окей, пригоняй ко мне на выходные». Я тратил деньги на всякое дерьмо. Последние деньги, заработанные с боев, я потратил на реабилитацию. Около миллиона долларов. У меня было еще два миллиона долларов, на которые я ранее купил дом в Финиксе. Кому-то этот дом понравился, и бум! Они купили у меня этот дом».

Также Тайсон рассказал, что он не собирается давать своим детям большие деньги, потому что это их только испортит.

«Что я советую своим детям? Больше молиться и усерднее работать. Стань самым трудолюбивым человеком на свете и просто верь в себя. Дав им деньги, я не помогу им. Этим я только могу им навредить», — добавил Тайсон.

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.