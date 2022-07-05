Альварес заявил, что у него с Головкиным личные счеты

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) заявил, что у него с чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1) личные счеты.

«Он чертов *****. Он лицемер, который притворяется хорошим парнем, — сказал Альварес в интервью TMZ. — Он наговорил слишком много дерьма обо мне. В одном интервью он говорит: «Я уважаю его», а в другом, что я позорный боец, который позорит мексиканский бокс. Из-за этого я ненавижу этого ублюдка. Моя цель — нокаутировать его до конца боя».

Также Альварес подчеркнул, что в будущем проведет второй бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0). «Я сфокусирован на бое с Головкиным, но на 100 процентов уверен, что проведу реванш с Биволом», — добавил мексиканец.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).