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«Львенок, которого я оставлю без клочка шерсти». Ковалев — о Ярде

15:14
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Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев назвал львенком своего соперника Энтони Ярда.

— Ярд называет себя львом, но для меня он львенок. Придется мне в субботу оставить его без единого клочка шерсти, — цитирует Ковалева ТАСС.

Поединок Ковалев — Ярд пройдет 24 августа в Челябинске. На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6783439

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