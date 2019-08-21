Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев назвал львенком своего соперника Энтони Ярда.

— Ярд называет себя львом, но для меня он львенок. Придется мне в субботу оставить его без единого клочка шерсти, — цитирует Ковалева ТАСС.

Поединок Ковалев — Ярд пройдет 24 августа в Челябинске. На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.