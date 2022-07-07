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Тренер Бивола: «Канело выбрал Головкина, а не Бивола, потому что для него это более легкий бой»

Тренер Бивола объяснил, почему Канело решил провести бой с Головкиным вместо реванша с Биволом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Американский тренер российского боксера Дмитрия Бивола Джоэль Диас объяснил, почему мексиканец Сауль Альварес принял решение провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Почему Канело выбрал бой с Головкиным, а не с Биволом? Потому что для него это более легкий поединок, — сказал Диас в интервью Fight Hub TV. — Если он вновь сразится с Дмитрием, то он может вновь проиграть. С точки зрения бизнеса он сделал верный шаг, потому что Головкин уже в возрасте. Я даже не сомневаюсь, что Канело одержит победу».

«Как бы ни было, Канело находится на пике, и он все еще король своего дивизиона. Я убежден, что он одержит убедительную победу».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

В мае этого года в Лас-Вегасе Бивол единогласным решением судей выиграл у Альвареса и защитил пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Геннадий Головкин
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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