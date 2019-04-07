Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не доверяет кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, которые в пятницу сдавали тесты на алкоголь и наркотики. Кличко-младший обратился к политикам в Фэйсбуке и предложил пройти проверку еще раз.

"Ваша недавняя сдача анализов была смешной, по-другому я это назвать не могу. Я как спортсмен знаю, что за два часа нельзя показать, что я чистый. На это нужно потратить хотя бы 48 часов. Предлагаю покрыть расходы на профессиональную сдачу анализов, если вы потратились на предвыборную кампанию", - заявил Кличко.

Ранее бывший боксер предложил пройти анализы в одной из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам, это самый достоверный способ определить запрещенные вещества в организме.

Владимир Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева, Петр Порошенко сделал это на стадионе "Олимпийский". Спустя несколько часов в сети появились "чистые" результаты у обоих.