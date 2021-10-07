Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман поделился прогнозом на третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

«Честно, видеть, как Тайсон Фьюри падает, — это сплошное удовольствие, — сказал Турман в интервью YouTube-каналу FightHub TV. — Нет, не подумайте, я люблю Тайсона, но когда такой гигант падает на канвас, это очень зрелищно смотрится. Хочется, чтобы Уайлдер добавил в этом бою несколько новых углов, несколько новых позиций, вот эти уклончики в стиле Канело, отвороты головы. Понимаете, когда такой суператлет, как Уайлдер, добавляет в репертуар даже один небольшой элемент, это его значительно усиливает. Джеб, футворк или уклоны головы. И это поднимает тебя вверх. Даже на таком уровне. Что-то нашел, месяц прогонял в спаррингах, и это уже у тебя в рукаве.

Уайлдер устал во втором бою к четвертому раунду. Мы смотрели бой с женой, сели на диван, запаслись попкорном. И если моя жена видит, что тяжеловес устал к четвертому раунду, значит, он реально устал. А когда ты устаешь в четвертом раунде, понятно, что из этого боя целым тебе не выбраться. С Фьюри Уайлдер впервые столкнулся с проблемой, когда на него не идут, а нужно идти самому, потому что оппонент просто огромный и длиннорукий. Когда ты такой большой, как Фьюри, можно просто работать с дистанции и выигрывать. Ведь тяжеловесы — это не те, кто может челночить и отпрыгивать, длинные руки все равно будут их доставать.

А подобраться поближе к такому тяжело — сначала надо пройти зону правого прямого, потом зону левого хука и апперкотов, и только потом ты будешь у цели. Уайлдеру никогда не приходилось этого делать, потому что он сам очень большой (201 см). Но с Фьюри ему нужно находить ключ, как быть поближе и не пропускать. Если он будет стоять на дистанции, то будет пропускать, потому что руки соперника длиннее. Деонтею нужно чаще бить, добавить какие-то фундаментальные, новые вещи в арсенал. Я допускаю, что он может довести свою правую руку и выиграть нокаутом».

Третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "РЕН ТВ".