Джефф Мэйвезер: «Уайлдеру стоило провести промежуточный бой перед Фьюри, чтобы проверить технические новинки»

Дядя и бывший тренер Флойда Мэйвезера Джефф поделился ожиданиями от третьего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

«Во втором бою Уайлдер был бит не техникой, а стратегией, — сказал Мэйвезер в интервью Youtube-каналу Boxing Social. — Он слишком часто сближался и позволял Фьюри наваливаться, переносить свой вес. Это быстро измотало его. В этом поединке ему нужно будет держаться подальше, больше боксировать. Если Уайлдер будет опять верить только в свою правую руку и нокаут, ему будет очень тяжело выиграть. Фьюри здорово защищается, у него прекрасный подбородок — надеждой на один панч его не взять.

Из того, что я видел в последних роликах, Малик Скотт пытается нарабатывать с Уайлдером левую руку и удары по корпусу. Это все выглядит здорово, но такие новые штуки нужно пробовать только в бою. Спарринги и работа на лапах — это не то. Ты никогда не поймешь по ним, что новинки работают. В идеале Уайлдеру нужно было провести промежуточный бой и испытать левую руку и недавние наработки. Тогда бы он точно знал, что это пригодится. С Фьюри он может это применить в самом начале, но потом, уверен, он вернется к тому, что всегда его выручало, — правой руке. Я склоняюсь к Фьюри в этом поединке, он более техничный и универсальный боксер».

Третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.