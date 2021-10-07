Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон высказался о предстоящем поединке между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

«Я помню свои спарринги с молодым Фьюри, — сказал Нельсон в интервью Youtube-каналу Boxing Social. — Неуклюжий и неудобный до невозможности. Боксировать с ним — это как пробираться сквозь спагетти. Тебя бьют с разных сторон, ты не можешь пройти туда, куда тебе надо. Даже не представляю, каково это — драться против него нынешнего, с его опытом и закалкой. Очень многое будет зависеть от того, изменился ли Деонтей Уайлдер ментально. Честно, я не понимаю его решение нанять Малика Скотта в качестве тренера.

Что может тебе сказать нового о боксе человек, которого ты нокаутировал в 1-м раунде? (Уайлдер нокаутировал Скотта в марте 2014-го. — Прим. «СЭ») Я не вижу этот бой доходящим до решения судей. Либо Уайлдер включит свою агрессию и покажет другую версию себя, либо Фьюри сделает все то же самое, что и во втором поединке».

Третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.