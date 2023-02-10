Хрюнов хотел бы увидеть поединок между Поветкиным и Тайсоном

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что хотел бы увидеть бой между экс-боксерами Александром Поветкиным и Майком Тайсоном.

«Мой бой мечты, который я бы хотел видеть? Я бы хотел, если бы была такая возможность, чтобы состоялся бой Александра Поветкина и Майка Тайсона. Сейчас или в прошлом? В каком-то усреднённом времени. Когда карьера Поветкина уже началась, а Тайсона ещё не заканчивалась. Просто увидеть их в ринге, потому что для меня они — тождественные величины», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Россиянин Поветкин за свою карьеру выигрывал Олимпиаду-2004, чемпионат мира-2003 и чемпионаты Европы в 2002 и 2004 годах, а также становился регулярным чемпионом WBA с 2011 по 2013 год и интернациональным чемпионом WBC в 2014-м. Боец закончил карьеру 13 июня 2021 года в возрасте 41 года.

Американец Тайсон становился чемпионом мира по версиям WBC с 1986 по 1990 год и в 1996-м, WBA — с 1987 по 1990 и в 1996-м, IBF — с 1987 по 1990 и The Ring — с 1988 по 1990-й. Боец закончил карьеру в 2005 году в возрасте 38 лет.