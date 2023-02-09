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Валуев: «Бойкот сборной США чемпионата мира по боксу — показатель того, что спортом и политикой рулят одни и те же»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за допуска россиян.

«Бойкот сборной США чемпионата мира по боксу из-за допуска россиян — показатель того, что спортом и политикой в Америке рулят одни и те же люди. Впрочем, ничего нового», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской — в мае в Ташкенте.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-bojkot-ssha-chm-po-boksu-pokazatel-togo-chto-sportom-i-politikoj-tam-rulyat-odni-i-te-zhe/
Николай Валуев
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