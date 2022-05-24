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Сегодня, 15:15

Тищенко уверен, что Папин досрочно закончит бой с Прашовичем

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дилан Прашович и Алексей Папин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион-2016, боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от боя между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я считаю, что Алексей должен в этом бою победить. Скорее всего, так и будет, из этого боя он выйдет победителем. Думаю, ему даже удастся досрочно закончить поединок», — сказал Тищенко «СЭ».

Поединок между Папиным и Прашовичем станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

На счету Папина 13 побед (12 нокаутом). Черногорец Прашович в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

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