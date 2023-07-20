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Сегодня, 12:10

Тим Цзю дал прогноз на бой Альвареса и Чарло

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) нокаутирует абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Я думаю, что Канело нокаутирует Джермелла. Я думаю, что Джермелл будет действовать умно, но мне кажется, что он слишком долго отдыхал. Активность играет большую роль. Прошло уже два года. Как можно оставаться чемпионом, если ты не защищаешь титулы? В этом нет никакого смысла», — сказал Цзю в интервью Fight Hub TV.

Альварес и Чарло должны подраться в сентябре.

Тим Цзю
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