Тим Цзю дал прогноз на бой Альвареса и Чарло

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) нокаутирует абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Я думаю, что Канело нокаутирует Джермелла. Я думаю, что Джермелл будет действовать умно, но мне кажется, что он слишком долго отдыхал. Активность играет большую роль. Прошло уже два года. Как можно оставаться чемпионом, если ты не защищаешь титулы? В этом нет никакого смысла», — сказал Цзю в интервью Fight Hub TV.

Альварес и Чарло должны подраться в сентябре.