Фьюри спел песню о Уайлдере на вечеринке после боя

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

После боя Фьюри отправился праздновать в один из ночных клубов. На видео боксер, завернутый в британский флаг, перед толпой фанатов исполняет песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

«Бронзовый бомбардировщик» — прозвище Деонтея Уайлдера, а «Цыганский король» — Тайсона Фьюри.