Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что до конца года проведет три боя, после чего завершит карьеру.

Следующий поединок Фьюри ​(27-0-1) проведет 15 июня против немецкого боксера Тома Шварца (24-0). Британец утверждает, что уже известна дата следующего боя – 28 сентября.

– План заключается в том, чтобы быть в этом году максимально активным, – сказал Фьюри в эфире канала IFL TV. – Собираюсь провести три боя, а затем с меня хватит.

Бой против Шварца? Это вам не какая-то рутинная защита. Это бой против опасного голодного льва, который собирается меня нокаутировать. У него 16 нокаутов в 24 боях. Так что он, похоже, хороший боксер. В боксе вообще не бывает плохих соперников. И если ты допустишь недооценку, то тебя вырубят.