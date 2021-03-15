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Джошуа и Фьюри получат по 100 миллионов фунтов за первый бой

20:17
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа подписал контракт на два боя против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. По информации издания The Mirror, гонорар каждого из бойцов за первый поединок составит порядка 100 миллионов фунтов стерлингов.

После второго поединка победитель получит 60 процентов прибыли. Промоутеры намерены провести оба поединка в течение 2021 года, первый бой намечен на июнь или июль, а второй — на ноябрь или декабрь.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы, одно поражение. 32-летний Фьюри выиграл 30 поединков (21 — нокаутом), еще один поединок он свел вничью.

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