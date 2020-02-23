Фьюри хотел уложить Уайлдера за два раунда. Теперь он недоволен

Новый чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы техническим накаутом над Деонтеем Уайлдером поделился впечатлениями от поединка.

— Деонтей Уайлдер никогда просто так не сдается, — цитирует Фьюри Sky Sports. — У меня возле виска осталась шишка. Мне через многое пришлось пройти. Я всегда знал, что если Уайлдер не смог победить меня, когда я был готов на 50 процентов, то в реванше у него не будет просто никаких шансов.

Я жду следующего боя. Если Уайлдер захочет, то это будет реванш. Я был чертовски зол, поскольку говорил, что уложу его за два раунда. Ничего не скрывал, предупредив Уайлдера, что с ним будет. А я всегда держу свое слово.

Когда я принял решение уйти от Бена Дэвисона, который многое для меня сделал, люди сомневались. Но я пошел на это неслучайно, и мое решение сработало для меня лучшим образом.