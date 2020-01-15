Федерация бокса России начала расследование в отношении провалившего допинг-тест Беспутина

Федерация бокса России проводит собственное расследование в отношении Александра Беспутина. Чемпион мира в полусредннем весе по версии WBA провалил допинг-тест после титульного боя с Раджабом Бутаевым 1 декабря прошлого года. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

— Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, — цитирует Кремлева ТАСС. — Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло.

Думаю, надо вскрывать пробу. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу «Б» или нет. Что там, в каких дозах и все остальное.