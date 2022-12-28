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Сегодня, 11:13

Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии

Давид Хачатрян
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Джервонта Дэвис.
Фото Global Look Press

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (27-0) арестован и доставлен в тюрьму в городе Парклэнд, штат Флорида.

28-летнего американца обвиняют в домашнем насилии с причинением телесных повреждений, пишет ESPN. Судебное слушание должно состояться 28 декабря.

Джервонта Дэвис в полицейском участке. Фото ESPN
Джервонта Дэвис в полицейском участке.
ESPN

Дэвис должен провести защиту титула WBA в бою против доминиканского боксера Гектора Гарсии (16-0) 7 января 2023 года в Вашингтоне, США.

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