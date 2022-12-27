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Сегодня, 15:42

Джо Джойс: «Усик не будет со мной драться»

Давид Хачатрян
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Британский боксер Джо Джойс (15-0) надеется получить бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) после того, как «Цыганский король» подерется с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Да, я уверен, что подерусь с Фьюри после того, как он сразиться с Усиком, — сказал Джойс в интервью Secondsout. — Как бы то ни было, я намерен подняться на вершину дивизиона и стать чемпионом мира в супертяжелом весе. У меня есть временный титул WBO, и поэтому должен быть объявлен обязательный бой.

Усик вряд ли будет со мной драться, он отмахивается от боя. Посмотрим, как пройдет его бой с Фьюри. Надеюсь, Фьюри — человек слова, и он будет драться со мной после боя с Усиком. Побей Усика, а затем выйди против меня».

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

Фьюри и Усик могут объединить титулы в марте 2023 года.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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