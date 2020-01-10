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Дортикос и Бриедис проведут бой 21 марта в Риге

10 января 2020, 23:49

Стала известна дата финального боя турнира в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версии IBF Юниером Дортикосом и экс-чемпионом мира Майрисом Бриедисом, информирует сайт WBSS.

Поединок за звание чемпиона WBSS и Кубок Мухаммеда Али состоится 21 марта в Риге.

Напомним, в полуфинале WBSS Бриедис одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, а Дортикос нокаутировал американца Эндрю Табити.

Первым чемпионом WBSS в первом тяжелом весе стал Александр Усик.

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