Дортикос и Бриедис проведут бой 21 марта в Риге

Стала известна дата финального боя турнира в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версии IBF Юниером Дортикосом и экс-чемпионом мира Майрисом Бриедисом, информирует сайт WBSS.

Поединок за звание чемпиона WBSS и Кубок Мухаммеда Али состоится 21 марта в Риге.

Напомним, в полуфинале WBSS Бриедис одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, а Дортикос нокаутировал американца Эндрю Табити.

Первым чемпионом WBSS в первом тяжелом весе стал Александр Усик.