Дортикос и Бриедис проведут бой 21 марта в Риге
10 января 2020, 23:49
Стала известна дата финального боя турнира в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версии IBF Юниером Дортикосом и экс-чемпионом мира Майрисом Бриедисом, информирует сайт WBSS.
Поединок за звание чемпиона WBSS и Кубок Мухаммеда Али состоится 21 марта в Риге.
Напомним, в полуфинале WBSS Бриедис одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, а Дортикос нокаутировал американца Эндрю Табити.
Первым чемпионом WBSS в первом тяжелом весе стал Александр Усик.
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