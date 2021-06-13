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Александр Поветкин: «Зачем народ смешить? Решил завершить карьеру»

19:58
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, -
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, -
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Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал решение завершить карьеру.

«Ну я подумал. Пока я буду лечиться, пока пролечусь... Мне уже не двадцать лет. Зачем народ смешить? Решил завершить карьеру», — сказал 41-летний Поветкин на пресс-конференции 13 июня.

Последний бой Александр провел в конце марта — тогда он уступил Диллиану Уайту техническим нокаутом.

(Ислам Бабаджанов)

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