Александр Поветкин: «Зачем народ смешить? Решил завершить карьеру»
19:58
Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал решение завершить карьеру.
«Ну я подумал. Пока я буду лечиться, пока пролечусь... Мне уже не двадцать лет. Зачем народ смешить? Решил завершить карьеру», — сказал 41-летний Поветкин на пресс-конференции 13 июня.
Последний бой Александр провел в конце марта — тогда он уступил Диллиану Уайту техническим нокаутом.
(Ислам Бабаджанов)
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