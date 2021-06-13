Александр Поветкин: «Зачем народ смешить? Решил завершить карьеру»

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал решение завершить карьеру.

«Ну я подумал. Пока я буду лечиться, пока пролечусь... Мне уже не двадцать лет. Зачем народ смешить? Решил завершить карьеру», — сказал 41-летний Поветкин на пресс-конференции 13 июня.

Последний бой Александр провел в конце марта — тогда он уступил Диллиану Уайту техническим нокаутом.

(Ислам Бабаджанов)