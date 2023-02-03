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Сегодня, 16:48

Цзю не хочет, чтобы его сын боксировал с русскими

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю объяснил, почему выступает против того, чтобы кто-то из его детей провел поединок на территории России против местного боксера.

«Мне повезло, что мое время никогда из наших не пришлось бить. Понимаете в чем дело? Я жил за рубежом, и проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории. Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня. По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определенное количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

у Константина Цзю есть два сына — Тимофей и Никита. Она выступают в профессиональном боксе и являются гражданами Австралии. За последние два года Магомед Курбанов неоднократно выражал желание провести бой с Тимофеем, но стороны даже не приступали к переговорам.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/czyu-ne-khochu-chtoby-moi-syn-boksiroval-s-russkimi-224979/
Бокс
Костя Цзю
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