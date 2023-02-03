Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:13

Константин Цзю: «Я всегда был русским»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что всегда считал себя русским, даже во время профессиональной карьеры, которая прошла в Австралии.

«Я всегда был русским, — цитирует MMA.Metaratings.ru Цзю. — Но не хочу лукавить ни в коем разе. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово Родина. Она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация».

В составе сборной СССР Цзю становился чемпионом мира и Европы на любительском ринге. Всего в любительской карьере боксер одержал 270 побед в 282 поединках.

Вся профессиональная карьера Цзю прошла в Австралии. Он выигрывал пояса по версиям WBA, WBC и IBF.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Костя Цзю
1
0
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации бокса России рассказали о задачах сборной на турнире в Марокко
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости