Константин Цзю: «Я всегда был русским»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что всегда считал себя русским, даже во время профессиональной карьеры, которая прошла в Австралии.

«Я всегда был русским, — цитирует MMA.Metaratings.ru Цзю. — Но не хочу лукавить ни в коем разе. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово Родина. Она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация».

В составе сборной СССР Цзю становился чемпионом мира и Европы на любительском ринге. Всего в любительской карьере боксер одержал 270 побед в 282 поединках.

Вся профессиональная карьера Цзю прошла в Австралии. Он выигрывал пояса по версиям WBA, WBC и IBF.