Генсек Федерации бокса России: «Неэтично сравнивать значимость побед Бетербиева и Бивола»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко выразила отношение к Артуру Бетербиеву и Дмитрию Биволу.

«Сравнивать значимость побед Бетербиева и Бивола неэтично. Я их знаю обоих с детства. Более того, я знаю их как великих спортсменов, которыми они являются. Это наши национальные герои. Их вообще нельзя сравнивать, кто лучше. Просто всегда есть симпатии человеческие. Эти парни идеально доказывают, насколько сильный у нас бокс. На их примерах вырастет огромное количество мальчишек, понимая на чьи результаты будут равняться. Я не расстроюсь, если их бой никогда не состоится. Но есть законы профессионального бокса, как определится, так и будет», — приводит слова Кириенко MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO, а Бивол — обладателем пояса по версии WBA. Оба боксера выступают в полутяжелом весе и не знают поражений.