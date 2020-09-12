Российский боксер Федор Чудинов после победы над британцем Умаром Садиком на боксерском вечере в Химках признался, что чувствует себя отлично. Также он рассказал, что в бою стало неожиданным.

— Усталости нет. Конечно, Садик немного повредил мне лицо, но боли не чувствую особо, — сказал Чудинов в интервью «Известиям». — Возможно, завтра появится боль, но пока чувствую себя отлично.

— Были какие-то непредвиденные моменты во время поединка?

— Да, то, что он начал головой бодаться. Он высокий такой, почти на полторы головы выше меня, но в момент, когда я бил, голова оказывался на таком уровне (показывает на свою грудь), поэтому мне трудно было по нему попадать. С дистанции — попадал. Он не ожидал ударов с дистанции. Он думал, что я в ближний бой буду.