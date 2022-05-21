Боец Дацик считает, что Шульский изобьет Хлебникова

Боец Вячеслав Дацик, известный по прозвищу «Рыжий Тарзан» рассказал, как закончится поединок между Брюсом Хлебниковы и Павлом Шульским на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Брюс, в данном бою я тебе шансов не даю. Извини, братан, но Паша тебя изобьет. Могу заранее поздравить Пашу с победой. Всего лишь могу попросить Пашу не бить Брюса сильно», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба» в Омске 27 мая. Главным событием турнира станет поединок между россиянином Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.