Бой россиянина Сергея Ковалева и Бектемира Меликузиева из Узбекистана перенесен из Москвы в Индио (США, штат Калифорния). Об этом сообщил в Twitter журналист The Athletic Майк Коппингер. Поединок, как и планировалось, пройдет 30 января.

В другом бою встретятся американец Шейн Мосли — младший и ирландец Джейсон Куигли.

На счету 37-летнего Ковалева на профессиональном ринге 34 победы (29 — КО), 4 поражения и 1 ничья. У 35-летнего Бетербиева 15 побед (15 — КО) и 0 поражений. Ковалев и Бетербиев неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.

Ковалев провел последний бой 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, а Бетербиев — 18 октября 2019-го, нокаутировав в 10-м раунде украинца Александра Гвоздика.

Меликузиеву 24 года. На его счету шесть поединков, во всех он одержал победы (пять — нокаутом).