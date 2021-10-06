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Полный кард боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

12:00
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Фото AFP
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Фото AFP
Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в ночь на 10 октября.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочно — в 07.00 (мск).

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.

Перед третьим боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в основном карде зрители увидят три поединка:

Эфе Аджагба (Нигерия, 15-0) — Франк Санчес (Куба, 18-0)

Роберт Хелениус (Финляндия, 30-3) — Адам Ковнацки (Польша, 20-1)

Джаред Андерсон (США, 9-0) — Владимир Терешкин (Россия, 22-0-1)

В России бой покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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