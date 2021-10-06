«Реванш может состояться в марте или апреле». Промоутер Джошуа рассказал о втором бое с Усиком

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, рассказал о переговорах по поводу реванша с украинцем Александром Усиком. По его словам, на конец октября запланирована встреча с (украинским промоутером и менеджером Усика Александром Красюком.

«У меня запланирована встреча с Александром Красюком в конце октября, когда все утихнет, — цитирует Хирна DAZN. — Думаю, сам бой может состояться в марте или апреле. У Усика было ужасное рассечение. Уверен, что им понадобится отпуск. Не думаю, что в его команде в его команде будут что-то предпринимать до декабря. А вот потом мы начнем строить планы».