Канал Ушатайка в YouTube покажет бой Фьюри — Уайлдер 3, прямая трансляция
Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Бой пройдет в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.
Перед третьим боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в основном карде зрители увидят три поединка:
Эфе Аджагба (Нигерия, 15-0) — Франк Санчес (Куба, 18-0)
Роберт Хелениус (Финляндия, 30-3) — Адам Ковнацки (Польша, 20-1)
Джаред Андерсон (США, 9-0) — Владимир Терешкин (Россия, 22-0-1)
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Фьюри фаворитом боя. Поставить на победу британца можно за 1.34 — это порядка 69% вероятности. Успех Уайлдера доступен за 3.40 (27%), а ничья идет за 25.0 (4%).
В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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