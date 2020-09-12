Боксер Воробьев посоветовал Садику проверить голову после ударов Чудинова

Российский боксер Сергей Воробьев прокомментировал «СЭ» победу Федора Чудинова над Умаром Садиком. Бой за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг завершился техническим нокаутом в 12 раунде.

— Переживал за здоровье Садика, — заявил Воробьев. — Но он вроде после помощи медиков сам на ногах стоял, так что должно быть все нормально. Умару обязательно нужно будет сделать медицинский осмотр, особенно головы. Было ощущение, что британец под конец был обезвожен, истощен. Садик кидал очень много ударов. Удивлен, какой чугунный оказался Чудинов. (Севастиан Терлецкий)