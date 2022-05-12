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Сегодня, 18:50

Тони Белью рассказал, почему Сауль Альварес должен подраться с Головкиным, а не с Биволом

Тони Белью объснил, почему Сауль Альварес должен подраться с Головкиным
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью советует абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-2) сперва подраться против чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1), а затем провести матч-реванш против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Бой против Геннадия Головкина за все пояса во втором среднем весе — идеальный выбор для Сауля, — отметил Белью в интервью DAZN. — Этот поединок покажет, что он все еще остается доминирующей силой в боксе. После этого Сауль сможет переключить все свое внимание на Бивола».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

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