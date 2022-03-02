Канело: «Все хотят драться со мной, но в этом году я занят»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) уверен, что каждый хочет подраться с ним ради большого чека. Однако мексиканец заявил, что в этом году он занят.

«Все хотят драться со мной, — сказал Канело ESNews. — У каждого из них есть куча вариантов, с кем подраться. Почему они не дерутся друг с другом? Им следует это сделать. В этом году я занят. Я не отказываюсь от боев. Но они должны драться друг с другом. Все хотят драться со мной, потому что тогда они получат большие деньги. Я знаю это. Я выйду на ринг с лучшим из них».

Также мексиканец добавил, что для него деньги — это не главное. «Я хочу войти в историю, — подчеркнул Канело. — Бивол предложил мне подраться в 175 фунтов (79,37 кг). Это хороший бой. Деньги у меня есть, сейчас я просто хочу войти в историю. Я забочусь о своем наследии».

Поединок Канело и Дмитрия Бивола (19-0) планируется на 7 мая. Место проведения боя официально не объявлено. Рассматриваются варианты с ареной T-Mobile в Лас-Вегасе, стадионом SoFi Stadium в Калифорнии и Дубаем.