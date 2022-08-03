Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бетербиева и Бивола

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что если чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) победит претендента на титул WBO британца Энтони Ярда (22-2), а чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) одолеет второго номера рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамиреса (44-0), то бой за объединение поясов станет как никогда возможным.

«Бетербиев встретится с Энтони Ярдом в конце октября на арене «О2» в Лондоне. Мы не ведем переговоров в командой Бивола, — сказал Арум в интервью Barbershop Conversations. — Дмитрий проведет бой против Хильберто Рамиреса. Сперва ему нужно его победить. Бетербиев владеет тремя титулами. Если он победит Ярда, а Бивол — Рамиреса, то мы безусловно предоставим Артуру возможность завоевать четвертый пояс».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая в «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, США.