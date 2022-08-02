Луис Ортис назвал величайшего супертяжеловеса в истории бокса

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Луис Ортис (33-2) назвал бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса (41-2) величайшим супертяжеловесом в истории.

«Лучший супертяжеловес в истории? Леннокс Льюис. Он доминировал за счет дистанции и джеба. Конечно, есть много великих супертяжеловесов, но это мое мнение. Льюис знал, как использовать все свои сильные стороны. Я люблю Леннокса», — сказал Ортис в интервью ESNEWS.

Льюис завершил карьеру в 2003 году, стал первым за последние 50 лет правящим чемпионом мира в супертяжелом весе, который решил завершить карьеру. В 1956 году на такой же шаг решился легендарный Рокки Марчиано.