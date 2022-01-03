Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, за что он уважает абсолютного чемпиона в тяжелом дивизионе украинца Александра Усика.

«Все говорят, что я кому-то завидую. Зачем мне завидовать? Чему мне завидовать? Во-первых, я с удовольствием занимаюсь своим делом. Во-вторых, как вы до этого сказали, я никому не отношусь предвзято. Труд, который я делаю — это же нелегкое дело, и эти же ребята добились этого. Тот же Усик и Джошуа — они же не просто так наверху, потому что они добились этого. И я уважаю этот труд. У меня нет плохих мыслей об этих людях. Я вообще не думаю о них, я занимаюсь своим делом, — сказал Бетербиев в интервью «СЭ».

«Как я могу быть против Усика, если я этот бой до сих пор не смотрел? Или как я могу быть за Усика? Если бы я был за кого-то из них, то я бы сидел и смотрел, — продолжил он. — Несмотря на то, что я боксировал с Усиком три раза, даже в таком случае мне неинтересно было смотреть этот бой. Я уважаю то, что он [Усик] эту работу проделал. Уважаю то, что он добился таких результатов. На самом деле это очень круто».

Несмотря на статус крупного аутсайдера, Усик смог победить Джошуа единогласным решением судей. До боя Бетербиев назвал Джошуа фаворитом, заявив, что в случае поражения от Усика его можно считать слабым боксером.