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Беспутин планирует объединить чемпионские титулы

12:27
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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин планирует проводить объединительные бои, сообщает ТАСС.

Титулом суперчемпиона мира по версии WBA владеет филиппинец Мэнни Пакиао, пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) принадлежат американцу Эрролу Спенсу, титул Всемирной боксерской организации (WBO) — американцу Терренсу Кроуфорду.

Беспутин ранее победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.

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