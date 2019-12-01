Беспутин планирует объединить чемпионские титулы

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин планирует проводить объединительные бои, сообщает ТАСС.

Титулом суперчемпиона мира по версии WBA владеет филиппинец Мэнни Пакиао, пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) принадлежат американцу Эрролу Спенсу, титул Всемирной боксерской организации (WBO) — американцу Терренсу Кроуфорду.

Беспутин ранее победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.