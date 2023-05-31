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Сегодня, 13:25

Артур Бетербиев: «Честно скажу, не люблю бокс»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) признался, что не любит смотреть бокс.

«В последнее время я всегда стараюсь приступать к анализу соперников только после подписания контракта и ясности по дате поединка. Просто раньше были моменты, когда ты приступаешь к изучению, а поединок в итоге срывался. И я терял время... Если бы я любил смотреть бокс... А я же не люблю это дело. Честно скажу, не люблю бокс», — сказал Бетербиев во время общения с подписчиками в соцсетях.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1) 19 августа в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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