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Сегодня, 11:35

«Бивол станет самым тяжелым соперником для Канело». Американский тренер о бое Бивол — Альварес

Американский тренер Джоэл Диас уверен, что Дмитрий Бивол способен победить Сауля Альвареса
Давид Хачатрян
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Американский тренер Джоэл Диас уверен, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) способен одолеть абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Это шанс всей жизни, — сказал Диас в интервью Fighthype. — Бивол — голодный и сильный боец, который находится в самом расцвете сил. Полагаю, что он может стать самым тяжелым соперником для Канело. Стиль Бивола заставит Канело думать и находиться в постоянном напряжении. Бивол очень крепкий полутяж. На мой взгляд, он единственный полутяж, у которого есть шанс победить Канело. Бивол часто выбрасывает джеб и он довольно непредсказуем. Это опасно для Канело».

Канело и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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