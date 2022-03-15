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Харитонов о поединке против Малика Скотта: «Знаю, на что способен этот парень»

Харитонов рассказал об ожиданиях от поединка против Малика Скотта
Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка против чемпиона США по боксу среди любителей Малика Скотта.

«Я знаю его еще по тем временам, когда он был спарринг-партнером Александра Поветкина. Поверьте мне, это далеко не подарок. Я заявляю это открыто: я знаю, на что способен этот парень», — цитирует РЕН ТВ Харитонова.

На счету Харитонова 2 победы в 2 профессиональных поединка по правилам бокса, у Скотта — 38 побед и 3 поражения.

Боксерский бой между Харитоновым и Скоттом состоится 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/951045-kharitonov-o-poedinke-protiv-skotta-znaiu-na-chto-sposoben-etot-paren
Бокс
Сергей Харитонов
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