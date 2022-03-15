Харитонов о поединке против Малика Скотта: «Знаю, на что способен этот парень»

Харитонов рассказал об ожиданиях от поединка против Малика Скотта

Российский боец Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка против чемпиона США по боксу среди любителей Малика Скотта.

«Я знаю его еще по тем временам, когда он был спарринг-партнером Александра Поветкина. Поверьте мне, это далеко не подарок. Я заявляю это открыто: я знаю, на что способен этот парень», — цитирует РЕН ТВ Харитонова.

На счету Харитонова 2 победы в 2 профессиональных поединка по правилам бокса, у Скотта — 38 побед и 3 поражения.

Боксерский бой между Харитоновым и Скоттом состоится 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.