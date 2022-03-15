Харитонов назвал сильные качества Малика Скотта перед поединком с американцем

Российский боец Сергей Харитонов назвал сильные стороны своего соперника Малика Скотта перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я вам скажу, очень неординарный боксер. Очень хорошо двигается, у него стиль такой, может быть, как в молодости у Роя Джонса. Прилетит не пойми откуда — есть такие люди.



Неудобный, подвижный. Я думаю, не просто так его Деонтей Уайлдер взял к себе на подготовку. Он является не только его тренером, но и спарринг-партнером», — приводит РЕН ТВ слова Харитонова.

Боксерский поединок между Харитоновым и Скоттом состоится 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету Харитонова 2 победы в 2 профессиональных поединка по правилам бокса, у Скотта — 38 побед и 3 поражения.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.