Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик поделился мнением о панике во время пандемии коронавируса. Практически все спортивные мероприятия были перенесены или отложены.

— Паника порождает панику, — приводит слова Усика Newsone. — Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату, проветривайте. Дышите и радуйтесь.

Мы голову забиваем лишним. Не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.