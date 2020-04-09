Александр Усик: «Мне нравится Лукашенко, это мужик с огроменными стальными яйцами»

Украинский боксер Александр Усик сказал, что ему нравится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Вот знаете, кто мне из президентов нравится? Лукашенко. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. С огроменными стальными яйцами, с большими такими яйцами, — рассказал Усик Youtube-каналу «Эхо Бондаренко».

Усик — олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг) и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). 33-летний боксер перешел в супертяжелый вес, где дебютирует в бою с британцем Дереком Чисорой ориентировочно в июне. На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.

Полностью интервью Александра Усика — здесь.