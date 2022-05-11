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Сегодня, 01:59

Тайсон не будет привлечен к уголовной ответственности за драку в самолете

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон не будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает TMZ Sports. Окружной прокурор округа Сан-Матео объявил, что из-за поведения, приведшего к инциденту, а также просьб как пострадавшего, так и боксера никаких обвинений не будет.

«Мы благодарим окружного прокурора, шерифа округа и все правоохранительные органы, участвовавшие в этом расследовании, за их тщательную, усердную и профессиональную работу», — отметили адвокаты Тайсона.

В среду, 20 апреля, в самолете пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался поговорить с легендарным спортсменом, а также бросил в него бутылкой. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а затем нанес несколько ударов по лицу.

Майк Тайсон. Майк Тайсон избил до крови нетрезвого мужчину в самолете
Бокс
Майк Тайсон
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