Тайсон не будет привлечен к уголовной ответственности за драку в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон не будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает TMZ Sports. Окружной прокурор округа Сан-Матео объявил, что из-за поведения, приведшего к инциденту, а также просьб как пострадавшего, так и боксера никаких обвинений не будет.

«Мы благодарим окружного прокурора, шерифа округа и все правоохранительные органы, участвовавшие в этом расследовании, за их тщательную, усердную и профессиональную работу», — отметили адвокаты Тайсона.

В среду, 20 апреля, в самолете пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался поговорить с легендарным спортсменом, а также бросил в него бутылкой. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а затем нанес несколько ударов по лицу.