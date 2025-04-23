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Никас Сафронов написал портрет Дарьи Домрачевой. Ранее он нарисовал картину для Дональда Трампа

Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Егор Сергеев
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Дарья Домрачева и Никас Сафронов.
Фото Известия
Художник мечтает поработать с Овечкиным.

Российский художник Никас Сафронов подарил четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой ее портрет. Об этом белорусская спортсменка рассказала в социальных сетях.

Восторг

Получившаяся работа очень порадовала 38-летнюю биатлонистку. Домрачева записала видеообращение к художнику, в котором поблагодарила его за подарок: «Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место. В свою очередь хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», — заявила Домрачева.

Дарья Домрачева завоевала в общей сложности 6 олимпийских медалей: 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Белорусская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира (2012, 2013) и два раза становилась чемпионкой Европы. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018 года.

Автор портрета Трампа

69-летний Сафронов — автор множества известных произведений. Однако активнее всего о художнике заговорили весной 2025 года, когда стало известно, что президент России Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу его портрет за авторством Никаса Степановича.

Долгое время и автор, и облик картины оставались загадкой, однако в апреле телеканал CNN назвал художника и показал сам портрет. На нем Трамп изображен в момент покушения, произошедшего в июле 2024 года. На фоне изображен американский флаг и статуя Свободы.

Сафронов прокомментировал создание портрета американского лидера. «Я стал изображать, создавая те элементы, которые, как мне казалось, важны: кепку, на обратной стороне которой написано «Америка станет великой», и флаг, который он пытается своей рукой поднять. Все это символично. Я много написал портретов президентов и глав государств, пап римских, королей, но именно этот портрет, пожалуй, является не совсем классическим, а скорее историческим, на котором изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире», — заявил Сафронов в беседе с «Известиями».

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Мечты об Овечкине

Сафронов периодически обращается к теме спорта в своих работах. В 2023 году в Омске прошла выставка Никаса Степановича, на которой были представлены 62 графических портрета олимпийских чемпионов из России.

Теперь художник мечтает создать портрет Александра Овечкина, в начале апреля побившего рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ. «Вы знаете, я давно хотел это сделать. Он всегда вызывал у меня уважение... Я с удовольствием. Конечно, я бы хотел, чтобы он позировал мне вживую, чтобы он нашел время, — или я подъеду, или он будет в Москве. Вживую — это всегда интереснее», — говорил Сафронов в интервью РИА «Новости».

Дарья Домрачева
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