Никас Сафронов написал портрет Дарьи Домрачевой. Ранее он нарисовал картину для Дональда Трампа
Российский художник Никас Сафронов подарил четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой ее портрет. Об этом белорусская спортсменка рассказала в социальных сетях.
Восторг
Получившаяся работа очень порадовала 38-летнюю биатлонистку. Домрачева записала видеообращение к художнику, в котором поблагодарила его за подарок: «Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место. В свою очередь хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», — заявила Домрачева.
Дарья Домрачева завоевала в общей сложности 6 олимпийских медалей: 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Белорусская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира (2012, 2013) и два раза становилась чемпионкой Европы. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018 года.
Автор портрета Трампа
69-летний Сафронов — автор множества известных произведений. Однако активнее всего о художнике заговорили весной 2025 года, когда стало известно, что президент России Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу его портрет за авторством Никаса Степановича.
Долгое время и автор, и облик картины оставались загадкой, однако в апреле телеканал CNN назвал художника и показал сам портрет. На нем Трамп изображен в момент покушения, произошедшего в июле 2024 года. На фоне изображен американский флаг и статуя Свободы.
Сафронов прокомментировал создание портрета американского лидера. «Я стал изображать, создавая те элементы, которые, как мне казалось, важны: кепку, на обратной стороне которой написано «Америка станет великой», и флаг, который он пытается своей рукой поднять. Все это символично. Я много написал портретов президентов и глав государств, пап римских, королей, но именно этот портрет, пожалуй, является не совсем классическим, а скорее историческим, на котором изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире», — заявил Сафронов в беседе с «Известиями».
Мечты об Овечкине
Сафронов периодически обращается к теме спорта в своих работах. В 2023 году в Омске прошла выставка Никаса Степановича, на которой были представлены 62 графических портрета олимпийских чемпионов из России.
Теперь художник мечтает создать портрет Александра Овечкина, в начале апреля побившего рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ. «Вы знаете, я давно хотел это сделать. Он всегда вызывал у меня уважение... Я с удовольствием. Конечно, я бы хотел, чтобы он позировал мне вживую, чтобы он нашел время, — или я подъеду, или он будет в Москве. Вживую — это всегда интереснее», — говорил Сафронов в интервью РИА «Новости».