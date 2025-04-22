«Выдернуто из контекста, что Нуждов своих не растит, а покупает готовых». Интервью главы подмосковной федерации биатлона

Разговор «СЭ» с Алексеем Нуждовым о переходах спортсменов в другие регионы.

Межсезонье в биатлоне — это пора трансферов. Спортсмены ищут для себя лучших условий и меняют регионы, за которые выступают. Последние сезоны одним из самых активных игроков на трансферном рынке является Московская область. В прошлом сезоне состав команды пополнили Кристина Резцова, Денис Иродов, Анастасия Зырянова, в этом пришли Евгений Емерхонов и Карим Халили. «СЭ» поговорил на тему переходов с главой подмосковной федерации биатлона Алексеем Нуждовым.

Зарплата — не главный фактор

— Расскажите, как сложился переход Карима Халили. Как долго он обсуждался?

— Когда Карим и Настя поженились, стало логичным, что лучше им находиться в одной команде, чтобы больше времени проводить вместе. Мысли о переходе, наверное, еще в прошлом году пришли, причем у всех участников процесса, но развития это не получало. Все было в качестве обсуждения, полушутки: «Раз женились, то давай к нам сюда. Или туда. Вы уж определитесь». Как-то так разговоры начались. Естественно, во время сезона это не осуществить, так как у нас есть положение о переходах. В этом году, начиная с апреля, стали всерьез обсуждать возможности для создания максимальных условий.

Будут допуски к международным соревнованиям или не будут, но в любом случае мы исходим из того, что год олимпийский. Это накладывает на любую федерацию, национальную или региональную, свой отпечаток. Надо максимально быть готовыми в случае допуска. Условия у нас и так в регионе неплохие, но с учетом того, что у нас есть кандидаты на гипотетическое попадание в олимпийскую сборную, надо сделать все, чтобы подготовка была максимально эффективной. Начались эти обсуждения. Увидели, что мысли Карима и Насти по тренировочным планам, по местам проведения сборов, их количеству, по группам пересекаются. Реализовать требуемые амбициозные задачи, наверное, проще в составе единой команды.

— Карим сказал, что наличие в команде жены не повлияло на его переход. Лукавит?

— Почему же лукавит? Она просто одна в двух лицах: и жена, и спортсмен. Настя представитель региона, про который может рассказать, какие у него условия и какие возможности. Что она жена — это, наверное, было вторичным. Понятно, что спортсмену, который нацелен на результат, ничего не должно мешать. Поэтому он правильно говорит: какая разница, жена или не жена? Во главу угла ставится наличие возможностей у организации, чтобы обеспечить подготовку. Думаю, он это имел в виду. Если бы она была женой, но не было условий в регионе, то это точно никак не повлияло бы на его переход.

Карим Халили. Фото СБР

— Москва получит компенсацию за Карима?

— У нас есть положение о переходах, где все условия прописаны. Дальше уже идет взаимодействие регионов. Да, конечно, получит.

— Почему спросил. Просто за Евгения Емерхонова Татарстан у вас компенсацию не просит.

— Просто Ильдар (Нугманов, глава Федерации биатлона Татарстана. - Прим. «СЭ») считает, и я с ним согласен, что само положение не совсем отвечает требованиям законодательства. Он об этом всегда говорил. Поэтому, когда мы с ним разговаривали по поводу перехода Емерхонова, я задавал вопрос. Он ответил, что свое мнение не меняет и считает положение неправильным. Он никаких денег не просил, хоть и есть положение, которое позволяет спрашивать эту сумму. Поэтому по Емерхонову и не было никакой компенсации.

— Вы активны на биатлонном трансферном рынке и в это межсезонье, и в прошлое. Ждать ли еще переходов в ближайшее время?

— Вряд ли. Скорее нет.

— Не было ли обсуждений с Даниилом Серохвостовым, другом Карима, который, как оказалось, тоже нуждался в переходе?

— Нет. С ним лично не общался на эту тему, и он не обращался.

— В прошлом сезоне вы взяли в команду одного призера Олимпиады, в этом берете другого. Нет ли желания создать дрим-тим, как у сборной Татарстана по лыжным гонкам?

— Вы говорите, что в прошлом году взяли призера, имея в виду Резцову?

— Да.

— Можно так трактовать. А можно, как на самом деле есть, сказать, что призер Олимпийских игр вернулся в регион, из которого уходил. Уходил, наверное, руководствуясь теми же принципами, которыми сейчас руководствуется Карим, то есть получить максимальную подготовку в том регионе, который может ее обеспечить. Спортсмены же не просто так переходят. Есть пресловутые темы, что кто больше платит, туда он и переходит. Но это не совсем так. Безусловно, важно, где больше платят, и вряд ли это зазорно. Если ты достоин большей зарплаты и тебе ее предлагают в другом месте, то нет в переходе ничего плохого. Но, повторюсь, это не главное. Главное то, что спортсмен считает, что при переходе у него будут лучшие условия для того, чтобы показать максимально возможный результат. Это касается всего: сборов, организации материально-технического обеспечения, сервиса. Поэтому большая зарплата — это один из факторов, но не главный. К нам переходят люди на ту же зарплату, а зачастую даже меньшую. У нас есть примеры, когда спортсмены перешли, но в зарплате незначительно, но потеряли. Так как другие факторы их устраивают больше, чем в регионах, из которых переходят, то они принимают такое решение.

Алексей Нуждов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никто не дремлет. Конкуренты усиливаются

— Еще в прошлом сезоне, когда к вам переходили Иродов, Резцова, Зырянова, слышал претензию, что Нуждов не растит новых звезд, а покупает готовых. Как на это ответите?

— Можно вырвать из контекста, а можно посмотреть на проблему в целом. На этот вопрос можно было бы ответить так: «Что вы говорите? Гореева (после замужества — Халили. - Прим. «СЭ») с шести лет у нас! Она что, не звезда?» Тогда давайте говорить: «Нуждов растит своих. Никого не берет». Но он и растит, и берет.

Объясню, зачем брать других. У нас есть региональный зачет. Давайте посмотрим на конкурентов. На сегодняшний день есть три команды: Тюмень, Ханты и мы, которые по очкам в жестком отрыве от всех остальных. Затем идет Свердловская область, потому что у них мужского состава нет. На следующий год будет, поэтому на равных окажутся четыре команды. Так вот, надо там взглянуть и узнать: а бывает ли по-другому? Я вам сразу скажу, даже анализировать не надо, — нет, не бывает. Эти действия — ответ на существующие правила. Они же не запрещают брать из других регионов. Можно, конечно, других не брать и соревноваться с теми, кто берет других. Но какая смысловая нагрузка в этом? Никакой. Поэтому, если мне скажут, что есть из этой тройки регионов те, кто вырастил всех своих, тогда и переосмыслим. А сейчас это кто? Вы составы наших конкурентов знаете?

— Да, примерно понимаю, что доморощенных биатлонистов в сборных ХМАО и Тюменской области не очень много.

— Собственно, и ответ на вопрос. Это выдернуто из контекста, что Нуждов своих не растит, а покупает готовых. В случае с Гореевой, Павлушиной, Федченко это уже не так. Есть и свои весьма неплохие. Наверное, правильнее сказать, что не Нуждов, а все регионы-лидеры именно по этой схеме работают. Если хочется сказать, что Нуждов здесь более выдающийся, то как я могу помешать?

— В командных гонках в прошедшем сезоне сборная Московской области отлично себя проявила: историческое золото в женской эстафете и в смешанной эстафете на чемпионате России. Какие задачи с учетом усиления стоят в новом сезоне?

— Ровно те же, как у любого спортсмена и любой спортивной федерации, — быть лучшими. В этом году мы общекомандный зачет регионов впервые выиграли. Дальше, как в любом спорте, первым стать тяжело, но еще тяжелее удержаться на этом месте. Поэтому задача сейчас удержаться, доказать, что это была не случайность, что мы всерьез и надолго и теперь будем доминировать. Будем ее решать. Возвращаясь к тем вопросам, о которых мы говорили, никто не дремлет. Ханты были третьими в общекомандном зачете, но пришел Серохвостов. Для чего пришел? Потому что они не согласны с той позицией, что мы первые, а Тюмень вторая. Значит, тоже усиливаются. И мы усиливаемся для того, чтобы обострилась борьба сильнейших с сильнейшими.

— В заключение не могу не спросить про Международную лигу клубного биатлона (Нуждов является генеральным директором лиги. - Прим. «СЭ»). Что ждать в новом сезоне? Какие предварительные планы?

— Планы у нас не меняются. Мы хотим провести не один, а несколько этапов Кубка МЛКБ. Этот год естественно будет стоять особняком из-за того, что сезон олимпийский. Вопрос в том, какие будут решения по участию нашего вида спорта в международных соревнованиях. Я со стороны наблюдаю, шансы на допуск увеличиваются. Позитива в этом вопросе становится больше. Поэтому конкретику с МЛКБ будем увязывать с этим решением. Надо также общаться с коллегами — имею в виду со спортсменами, с Союзом биатлонистов России — как у них будет построен календарь. Решение по допуску к международным соревнованиям и Олимпиаде наложит отпечаток на календарь и подготовительный период. Поэтому сейчас не можем озвучить, сколько этапов Кубка МЛКБ планируем, в каких местах, в какие сроки, пока не получим ответы на вопросы, о которых я сказал. Думаю, месяца через два можно ответить на этот вопрос более предметно.