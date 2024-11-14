«Раз IBU не допускает до международных стартов, значит, мы сами будем их организовывать». Клубный биатлон открывает новый сезон

Интервью генерального директора Международной лиги клубного биатлона Алексея Нуждова о втором Кубке МЛКБ.

В ближайшие выходные в Ханты-Мансийске начинается новый биатлонный сезон. Как и год назад, его открывает Кубок МЛКБ. Это, можно сказать, неофициальный старт сезона, потому что он не входит в календарь Союза биатлонистов России, который в организации турнира участия не принимает. Тем не менее на Кубке МЛКБ планируют выступить сильнейшие спортсмены России и Белоруссии, а некоторые (как, например, Даниил Серохвостов) даже считают соревнования одними из главных в предстоящем сезоне.

Турнир отличают высокие призовые. Так, за победу биатлонисты получают 1 миллион рублей. В нынешнем сезоне суммы для призеров остались прежними, но теперь награждать станут не топ-6, а топ-10 спортсменов, а еще по 100 тысяч рублей будут получать тренеры первой десятки.

Главное изменение по сравнению с прошлым годом — это команды, сформированные не по региональному принципу, как было в 2023-м, а экстерриториально — спортсмены сами выбирали, с кем хотят быть в одном составе. Команды состоят из четырех человек: два мужчины и две женщины. Всего 15 коллективов, которые выступят в масс-старте (16 ноября) и смешанной эстафете (17-го).

О планах и развитии Международной лиги клубного биатлона «СЭ» поговорил с генеральным директором лиги Алексеем Нуждовым.

На данный момент мне с IBU говорить не о чем

— Мы говорим за три дня до старта соревнований. Какая сейчас готовность?

— 100 процентов. Какие-то маленькие шероховатости будем доделывать до последней секунды, но концептуально все готово.

— Волнуетесь?

— Когда что-то подобное делаешь, всегда волнуешься. Но сейчас волнуюсь гораздо меньше, чем когда проводили в первый раз.

— От того, что старт сезона, как и год назад, в Ханты-Мансийске, вам с организаторской точки зрения легче?

— Безусловно, есть в этом плюс. Мы со всеми действующими лицами уже работали, знаем друг друга и понимаем, чего ждать.

— Сформирован ли окончательный состав участников? Просто вы говорили, что 14 ноября можно будет точно сказать, приедет ли кто-то еще из иностранных команд или нет.

— Все так и остается.

— То есть вероятность приезда иностранной команды имеется?

— Да. Естественно, если считать математически, она с каждым днем увеличивается. Если говорить про составы команд, то у нас в положении написано, что до последнего дня клубам можно вносить изменения в составы, если кто-то заболеет или еще по какой-то причине.

— Кого еще приглашали из других стран, кроме биатлонистов той страны, из которой потенциально могут приехать на Кубок МЛКБ?

— Остались контакты с теми, с кем они были в прошлом году (в 2023-м на турнир планировал приехать китайский клуб. - Прим. «СЭ»). Есть еще контакты с европейскими биатлонистами, но у нас было оговорено, что пока об этом не говорим публично.

— Все отказы связаны с тем, что их пугают санкции IBU?

— Да, я бы сказал, что из-за такой небезразличной позиции IBU. Коллеги не устают напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции.

— Вы какие-то письма от IBU получали?

— Они, может, даже и хотят, но не могут нам ничего написать. Я бы с удовольствием почитал, что они напишут. Знаю, что в национальную федерацию IBU пишет. Это было и в прошлом году, и в этом.

— Вы сами не пытались с ними вступить в диалог?

— Я с ними из диалога не выходил. Просто на этот момент мне с ними говорить не о чем. Они же свою позицию сказали и документально подтвердили своими письмами в федерацию, как в нашу, так и в белорусскую. О чем мне с ними говорить при такой постановке вопроса? Мы же позицию не скрываем: раз вы нас не допускаете до международных соревнований, значит, мы сами будем организовывать. Наверное, неправильно будет им писать: «IBU, давайте расформировывайтесь и вступайте в лигу». Знаете, на что это похоже? Если помните фильм «ДМБ», то там были слова генерала Талалаева: «Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать, а я знаю, что вы можете ответить». Примерно так и представляю наш диалог с IBU, поэтому в него и не вступаю.

Алексей Нуждов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У нас есть общий чат со спортсменами, где идет обоюдный обмен мнениями

— Формат в этом году изменился: вместо масс-стартов и пасьютов сделали масс-старты и смешанную эстафету. Почему так решили?

— Концепция всего формата должна исходить из стратегии. Стратегия всего проекта — сделать соревнования максимально привлекательными как для участников, так и для зрителей и телевидения. На это очень влияет количество стартов, разбитых на этапы. Когда мы предполагали, что будет четыре этапа, то формат соревнований исходил бы из общей концепции. Когда мы поняли, что кроме этих двух дат у нас в календаре ничего нет, соответственно, решили исходить из максимальной зрелищности дисциплин. В первый день выбор пал на масс-старт. Почему, допустим, не большой масс-старт? Тогда бы мы точно в зрелищности потеряли. Шестьдесят относительно равных биатлонистов мы бы не набрали, чтобы была более острая конкуренция у большего количества участников. Все-таки разница в уровне лидеров и тех, кто был бы в конце из этих шестидесяти, оказалась бы слишком значительной. Естественно, от этого зрелищность показа пропадает. К тому же сам формат большого масс-старта для зрителей непривычный. Согласитесь, что того эффекта, как от классического масс-старта, не было бы. В этой логике лежал вопрос выбора масс-старта. Если говорить про второй день, то с учетом того, что в масс-стартах выступают по 30 человек, смешанная эстафета больше напрашивалась.

— То есть если бы было несколько этапов, то сделали бы, допустим, на первом — спринт-пасьют, на втором — масс-старт и смешанную эстафету...

— Надо четко знать, сколько этапов. Если их четыре, то можно всю программу выстраивать так, чтобы и за командным первенством было бы интересно наблюдать, и дисциплины одни из других вытекали. Поэтому не могу сказать, какие дисциплины были бы при нескольких этапах. Два — это один формат, три — это другой.

— Не было ли желания поэкспериментировать с форматами и предложить что-то не совсем обычное и привычное?

— Если бы было четыре этапа, то мы бы предложили что-то такое, чего не было никогда. Просто здесь на одном телепоказе из двух соревновательных дней делать эксперименты не совсем логично.

— Все биатлонисты рады и хвалят эти соревнования так, что лыжники где-то могут чуть-чуть позавидовать. Не было мыслей их привлечь?

— Мысли были, но возвращаемся к предыдущему вопросу. В три трансляции вставлять какую-то неопробованную сырую идею, я бы сказал, слишком рискованно. Тут же еще нужно учитывать взаимодействие. Сейчас мы у подавляющего большинства участников знаем и атмосферу, и желания, и потребности. Только кажется, что три дисциплины — это просто. А там возникают и вопросы дистанции, и вопросы расстановки в эстафете... Я их не сам решил, а в плотном обсуждении со спортсменами. У нас есть общий чат, где капитаны всех команд участвуют. В нем идет обоюдный обмен мнениями. Например, мне кажется, одной из самых ярких идей по медиаподготовке было видеопредставление команд. Это не мы придумали, а Антон Бабиков предложил. Мы идею с удовольствием реализовали. Ангелина Николаева, которая ведет наши медиа, отлично исполнила ее в нашем Telegram-канале. Поэтому здесь очень важна обратная связь, которой с лыжниками у нас пока нет.

— Как раз хотел спросить про медиа. Если мне сейчас нужно узнать составы команд или расписание гонок, посмотреть видеопредставление команд, то придется скроллить ленту вашего Telegram-канала, что не суперудобно. Не думали ли вы сделать сайт, чтобы структурировать всю информацию?

— Согласен. Задумки такие есть с первого года. Но мы исходим из того, что медийная структура должна соответствовать соотношению потребностей. То, что мы хотим донести до зрителя, лучше пока делать одним Telegram-каналом, полностью понимая, что в этой нише мы можем отработать максимально эффективно. Придем мы и к сайту, но это следующий этап в медиапродвижении лиги.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нет физической возможности найти свободные даты для четырех этапов

— В этом году у вас будут выступать команды. Почему решили делить их по четыре человека?

— Хотелось бы, чтобы каждый старт был весомый для команды. Можно, например, пробежать эстафету, а масс-старт не бежать. Тогда появятся какие-то организационные несостыковки или дыры. А здесь пропустить не можешь, потому что команду подведешь. У нас же эстафету побегут все, кто пробежал масс-старт. Всего шестьдесят человек, а в смешанной эстафете выступают по четыре человека. Вот и получается 15 команд.

— Дальше вы тоже видите такую конструкцию из команд по четыре человека?

— Опять же, вернемся к началу. Когда будет известно количество стартов по сезону, тогда и будет понятен концепт команд. Они могут быть и больше вполне.

— Мне просто кажется, что команды из четырех человек — довольно шаткая конструкция, ведь кто-то может, например, заболеть.

— У нас в положении написано, что в команде может быть два запасных: один мужчина и одна женщина. Но и даже дальше мы жестко не регламентируем. Допустим, если и запасные заболеют, то, пожалуйста, вы можете менять состав до последнего дня. Даже сейчас будут изменения в уже объявленных командах.

— Через год же, наверное, все команды поменяются.

— Не факт. Почему вы так думаете?

— Кто-то захочет быть в другой команде, кто-то закончит карьеру, узнав, что на Олимпиаду не попадает.

— Это жизнь. Я почитываю отзывы. Люди пишут: «Ну, это же не «Локомотив», не «Динамо», не ЦСКА». А вы что хотите сказать, что в «Локомотиве» никто через год не закончит карьеру?

— Возьмем, допустим лыжную марафонскую команду «Русская зима». У них, конечно, меняется состав, но она остается «Русской зимой» и не исчезает, если кто-то заканчивает.

— Знаете, в чем разница? Там все-таки состав собирает организатор или спонсор команды. Он думает, кого пригласить и на каких условиях. У нас же мячики на стороне спортсменов. Они сами собирают свою команду. Как у нас было на практике. Мы им сказали, чтобы собирали составы. Карим Халили спрашивает: «А можно Настя [Халили] побежит в моей команде?» Вопрос был из-за того, что я все-таки президент Федерации биатлона Московской области, поэтому мог административно сказать Насте, выступающей за регион, что нельзя бежать за другую команду. Но мы сказали, что собирайте так, как хотите. Почему я считаю, что на следующий год эти команды разваливаться не будут? В биатлоне же есть свой внутренний социум, свои авторитеты. Поэтому они собирали команды по своим выстроенным связям. Это сейчас кажется, что спортсмены просто объединились по какому-то принципу, но на самом деле не просто. Думаю, что эти связи в командах не менее крепкие, чем в региональных сборных.

— Вы видите в будущем такую же систему, которая есть в лыжных марафонах? Например, появляется спонсор и говорит Бабикову: переходи в мою команду, буду платить тебе зарплату.

— Это решать спортсменам. Надо исходить из реалий, которые существуют. Я сторонник того, что правила должна диктовать сама жизнь. Мы не будем стопорить, если появится гипотетический спонсор и скажет: «Я всем по миллиону плачу только за участие. Давайте, сильнейшие, к нам приходите». Если сильнейшие туда пойдут, то пусть идут.

— Вы хотели четыре этапа в этом сезоне. Проблема только в плотности календаря?

— Да, только в этом. Нет физической возможности найти свободные даты для этих четырех этапов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Думаете в следующих сезонах будет менее плотный календарь?

— Когда мы предлагали четыре этапа, исходили из анализа календаря предыдущих сезонов. Там все это работало. Мы и предлагали коллегам, что если будет такой же календарь, то хотим в свободные даты поставить четыре этапа. Коллеги сказали: «Мы подумаем и вернемся». Вернулись, увеличив плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место. Чем руководствовались при обдумывании? Я не знаю. Догадываюсь.

— СБР не включается в проект, потому что не хотят портить отношения и договоренности с IBU. Насколько бы вам было легче, если бы вы работали с СБР в связке?

— А что такое связка?

— Что хотя бы можно прийти и попросить освободить место для проведения своих соревнований.

— То, что вы предлагаете, ровно то мы и обсуждали с президентом федерации, когда мы разговаривали про четыре этапа. Садились и очно общались. После видеоконференции проводили. Мы показывали даже свой проект календаря, основываясь на предыдущем сезоне.

— К чему бы вы хотели прийти через год?

— Как идеалист — чтобы через год в лиге приняли участие сопоставимое количество участников, которое выступает на Кубке мира. Как реалист, наверное, так скажу: будет хорошо, если увеличится количество стартов до четырех этапов и будут выступать хотя бы две, а лучше три страны, помимо России и Белоруссии. Это будет результат, свидетельствующий о хорошей динамике развития лиги.