Еще один зимний сезон без России. Какими будут последствия для борьбы за путевки на Олимпиаду-2026?

У кого из россиян возникнут проблемы с олимпийским отбором, если нас допустят на международные соревнования в ближайшие месяцы.

До сих пор ни в одном зимнем олимпийском виде спорта наши атлеты не допущены до международных соревнований. Между тем, до снежной Олимпиады остается всего полтора сезона. А что будет, если нынешней зимой россияне так и не начнут соревноваться на мировой арене? «СЭ» изучил регламент квалификаций и определил, для представителей каких видов спорта пропуск предстоящего сезона может снизить шансы на выступление в Италии или даже закрыть дверь на Игры.

Биатлон

Многие считают, что наших биатлонистов допустят на международные соревнования в последнюю очередь, так как они единственные из представителей зимних видов спорта выступают с оружием. Если этой зимой российских и белорусских стреляющих лыжников в Европе мы не увидим, то рассчитывать на многое они в Италии не смогут.

Распределение мест на Игры зависит от положения в Кубке наций по итогам сезона-2024/25. Топ-3 сборных получают по шесть лицензий, места в зачете с 4-го по 10-е — по пять, с 11-го по 20-е — по четыре. Если россияне и белорусы не начнут выступать, то и мест в Кубке наций у них не будет.

Поэтому остается единственный вариант попасть на Игры. Оставшиеся квоты (по 12 для каждого пола) распределят согласно квалификационному списку IBU, составленному на 18 января 2026 года. Максимум каждая страна может получить таким образом по две лицензии на гендер. Значит, если биатлонистов допускают до международных соревнований только в олимпийском сезоне, то у них будет два месяца, чтобы заработать как можно больше очков и урвать две путевки на Игры. Даже при условии, что какая-то страна откажется от своей лицензии, нам ее третьей не дадут, а вручат НОК, у которого меньше двух квот.

В правилах также написано, что по одной мужской, женской и смешанной команде от НОК уже квалифицированы для участия в эстафетах.

Фото Global Look Press

Бобслей, скелетон и санный спорт

В ближайшую зиму у бобслеистов и скелетонистов ничего влияющего на Олимпиаду не предвидится. По сути, вся их квалификация на Игры пройдет за 3,5 месяца в сезоне-2025/26: с октября по январь. Места распределят на основе рейтинга, который будет составлен за этот период олимпийского сезона. Итоги квалификации и в бобслее, и в скелетоне подведут 18 января 2026 года. За это время нужно успеть выступить в 8 гонках на трех разных трассах.

Санным спортом руководит отдельная федерация, но решающие для попадания на Игры события тоже пройдут только в следующем сезоне. Состав участников Олимпиады определится на основании рейтинга, сформированного на пяти квалификационных стартах. Они пройдут с ноября 2025-го по январь 2026-го.

Горнолыжный спорт

Каждая страна может получить по одной базовой квоте на гендер, если спортсмен выполняет необходимые критерии. Горнолыжник должен обладать необходимым количеством очков FIS (для каждой дисциплины своя сумма баллов). Дополнительные лицензии НОК получает, если их спортсмен входит в топ-30 рейтинга в одной из дисциплин. Рейтинг будет опубликован 19 января 2026 года. Максимум можно заработать еще по 2 квоты в каждом виде программы на гендер. Оставшиеся квоты распределяются также по рейтингу, набранному за период с 1 июля 2024-го по 18 января 2026-го.

Одна страна способна получить до 22 олимпийских лицензий. На Играх в Пекине такое представительство имели Швейцария и Австрия. У российской сборной было 7 лицензий.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Керлинг

МОК пока не дал свои рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, поэтому у нашего керлинга туманные перспективы. Пропуск очередного сезона убьет все шансы для попадания на Игры.

В Олимпиаде примут участие по 10 мужских, женских и смешанных команд. Традиционно по одной лицензии в каждой дисциплине уйдет хозяевам — итальянцам. Семь квот распределят на основе выступления на чемпионатах мира-2024 и -2025. В 2024-м все ЧМ мы пропустили (для каждого вида отдельный турнир). Если не участвуем в следующих, которые пройдут весной будущего года, то смотрим Игры по телевизору.

Да, есть еще квалификационный турнир в декабре 2025-го, где разыграют оставшиеся две лицензии. Но чтобы попасть на него, нужно быть участником последнего чемпионата мира или Европы.

Конькобежный спорт и шорт-трек

Для конькобежцев участие в предстоящем сезоне ничего для попадания на Олимпиаду не решит. Только летом следующего года ISU объявит о соревнованиях, на основе которых пройдет квалификация и квалификационные критерии. Нужные старты пройдут с 1 ноября по 14 декабря 2025 года.

Отбор на прошлые Игры осуществлялся по результатам четырех этапов Кубка мира в олимпийском сезоне. Тогда наши спортсмены завоевали 16 лицензий. Больше было только у Нидерландов — 18 мест.

Похожая ситуация и в шорт-треке. Квоты распределят на основании результатов, показанных на осенних стартах в олимпийский сезон. Дедлайном стоит 5 декабря 2025 года. Максимум НОК может заработать 10 лицензий. В Пекине столько было у Китая, Италии, Канады и России.

Даниил Алдошкин. Фото Global Look Press

Лыжное двоеборье

Лыжное двоеборье остается единственным видом спорта, в котором соревнуются только мужчины. Шансов у нас на медаль здесь не бывает. На Олимпиаду-2026 количество квот было сокращено: было в Пекине — 55, стало в Милане — 36, одна из которых идет хозяевам.

Распределять лицензии будут согласно рейтингу в сумме за два сезона. Квалификационный период официально начался этим летом 1 июля. Завершится же он 18 января 2026 года. Пропуск сезона, с одной стороны, сильно повлияет на места в рейтинге и наши шансы попадания на Олимпиаду. С другой, в индивидуальных соревнованиях от НОК могут выступить максимум три человека, а стран-участниц в этом виде спорта не так уж и много.

Лыжные гонки

В нашем самом успешном зимнем виде спорта прошлой Олимпиады многое завязано на предстоящем сезоне. Путевки распределяют тремя способами: базовые квоты, квоты на НОК и оставшиеся квоты. Максимум можно набрать по 16 лицензий на страну (по 8 на каждый пол). Столько на прошлой Олимпиаде смогли заработать только Норвегия, Швеция и Россия.

Базовую квоту (по одной мужской и одной женской) получает страна, чей спортсмен набрал 300 FIS-очков или меньше на чемпионате мира-2025 или на чемпионате мира до 23 лет этого же года. Оба турнира пройдут в ближайшем феврале.

Квоты на НОК достаются лучшим сборным в сезоне-2024/25. Четыре лицензии получают топ-5 команд, три — сборные с 6-го по 10-е места, две — с 11-го по 20-е, одну — с 21-го по 30-е.

Оставшиеся места отдаются снова на основе национального рейтинга за период-2024/25. Распределение производится путем назначения одного места по квоте для каждой страны сверху вниз рейтинга по четырем раундам распределения. В конце концов должно остаться 10 квот, которые достаются тем, кто не смог выполнить критерии в сезоне-2024/25. Здесь нужно выступить хотя бы на одном этапе Кубка мира олимпийского сезона.

Таким образом, пропуск предстоящего сезона может привести к тому, что на Игры от нас поедет очень маленькая команда.

Прыгуны с трамплина Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов празднуют историческое олимпийское серебро в Пекине. Фото Getty Images

Прыжки с трамплина

Квалификационный период у прыгунов начался этим летом. Квоты будут распределяться на основе рейтинга. В зачет идут очки, заработанные на этапах Кубка мира и летних Гран-при за два сезона. Итоги подведут 19 января 2026 года.

Всего лицензии получат 46 мужчин и 48 женщин. Максимум от одного НОК на Играх может быть по 4 представителя. До командных соревнований допускаются только те, кто допущен участвовать в индивидуальных стартах. В Пекине именно в командном турнире, а точнее в смешанной дисциплине, Россия завоевала серебро. Чтобы выступить в ней, нужны двое мужчин и две женщины.

Ски-альпинизм

Новая дисциплина в программе Олимпиады. В ски-альпинизме разыграют три комплекта наград: среди мужчин, среди женщин и в смешанной командной дисциплине. Всего в наличии по 18 лицензий на каждый пол, включая одну гарантированную для хозяев.

Большинство мест на Олимпиаду будут разыгрываться согласно рейтингу. Он считается за период с 1 ноября 2024-го по 21 декабря 2025-го. В зачет идут этапы Кубка мира и чемпионаты мира (личный и командный) предстоящей зимой. Двое лучших по итогам чемпионата получат прямые путевки на Игры в Италию.

Сноуборд и фристайл

В этих видах спорта похожие критерии попадания на Олимпиаду. В Италию отправятся сильнейшие спортсмены согласно рейтингу в каждой дисциплине. В зачет идут очки, заработанные в квалификационный период. Он у сноуборда и фристайла одинаковый: с 1 июля 2024-го по 18 января 2026-го.

Главным стартом, где можно набрать больше всего очков, станет совместный чемпионат мира, который пройдет в Швейцарии с 16 по 30 марта будущего года. На него желательно попадать. Одним из критериев для получения олимпийской квоты является участие в этом чемпионате мира или хотя бы на одном этапе Кубка мира в квалификационный период. Пропуск предстоящего сезона сноубордистами и фристайлистами шансы на путевку в Италию не убьет, но сильно убавит.

Марк Кондратюк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурное катание

Большинство олимпийских лицензий у фигуристов разыграют на чемпионате мира, который пройдет с 24 по 30 марта 2025 года. На нем определятся по 24 из 29 участников Олимпиады в мужском и женском одиночном катании, 16 из 19 пар, а также 19 из 23 дуэтов в танцах.

Путевок в Милан останется совсем мало. Они будут распределены на квалификационном турнире, который пройдет осенью будущего года. Здесь НОК может получить максимум по одной квоте в каждой из дисциплин.

В командном олимпийском турнире допускаются к участию только те спортсмены, кто прошел квалификацию в индивидуальных соревнованиях. В этом виде программы за медали бьются 10 сильнейших сборных. Эта десятка определяется по выступлениям лучших от страны в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. Главным являются оценки на все том же мартовском чемпионате мира и этапах Гран-при в олимпийский сезон. Если понадобится, то будут учитываться континентальные первенства и крупные юниорские соревнования.

Хоккей

В хоккее у нас особое положение. Квалификация осуществлялась после мужского чемпионата мира-2023 и женского чемпионата мира-2024 согласно мировому рейтингу ИИХФ. На обоих этих турнирах российской сборной не было, но позиции в рейтинге у нас по-прежнему высокие. Даже сейчас парни идут на втором месте, а девушки на шестом.

Поэтому обе российские команды как будто бы прошли квалификацию на Олимпиаду-2026. Даже уже известно, что мужская сборная на групповом этапе должна сразиться с США, Словакией и Латвией. Но, учитывая особенное отношение МОК к допуску наших спортсменов в командных видах спорта, гарантий на участие в Играх нет никаких.