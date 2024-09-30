Биатлон в России накрывает бэби-бум. Павлова и Куклина уходят в декрет

Наши биатлонистки последовали путем лыжниц.

Почти одновременно стало известно, что сразу две биатлонистки сборной России пропустят предстоящий сезон. В декретный отпуск уходят победительницы этапа Кубка мира Лариса Куклина и Евгения Павлова. Все это произошло на фоне новостей о том, что IBU по-прежнему не собирается допускать наших спортсменов на международные соревнования даже в нейтральном статусе.

Отдых вместо стартов

О беременности Куклиной сообщил тренер Максим Максимов, ушедший из группы Каминского и работающий теперь в сборной Ямало-Ненецкого автономного округа, за который выступает биатлонистка. «Куклина в интересном положении. Пока она не тренируется», — сообщил Максимов изданию «Север-Пресс».

Лариса не появилась в Красноярске ни на этапе Кубка Содружества, ни на летнем чемпионате России. Тогда можно было догадаться, что в карьере спортсменки намечаются перемены. При этом известий о какой-то травме или болезни не поступало. Во второй половине сентября Куклина отправилась отдыхать на море вместе с дочкой Миланой. Биатлонистки, которые нацелены на зимний сезон, в такое время в отпуск не летают. Оставалось два варианта: либо Лариса, которой в декабре будет 34, завершает карьеру, либо беременна. Оказалось второе, но по поводу первого остается вопрос.

Для Евгении Павловой такого вопроса не стоит. О своем интересном положении она сообщила сама: опубликовала в соцсетях фотографии со свадьбы, на которых виден округлившийся живот. Позже она прокомментировала это событие. «Сейчас мы в ожидании маленького чуда. Я не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка и восстановление. Если будет все хорошо, то вернусь в следующем году бегать. Моя семья полностью готова поддержать и помочь. Мы станем родителями уже в этом году, осталось немного», — приводит слова биатлонистки «Советский спорт».

Евгения Павлова (справа) с мужем. Фото соцсети

Для Павловой нынешний брак второй. В 2021-м она выходила замуж за биатлониста Максима Буртасова и брала фамилию мужа. «Незабвенная Галина Борисовна Волчек говорила: «Первый брак — для тренировки». Потренировалась Павлова, теперь вышла замуж во второй раз, забеременела, даст бог, родит здорового малыша, вернется и всех победит», — комментировал новость Дмитрий Губерниев.

На соревнованиях в Красноярске Евгении, естественно, тоже не было. Однако мало кто это заметил, ведь после Олимпиады в Пекине Павлова пропускает довольно много стартов, борясь с различными болезнями.

Интересно, что Лариса и Евгения в свое время одновременно выиграли свою дебютную медаль этапа Кубка мира. Это произошло в эстафете на этапе в Оберхофе в 2019-м, где наши девушки были первыми. В составе той золотой команды также были Екатерина Юрлова-Перхт и Маргарита Васильева. Кстати, Васильева родила этим летом третьего ребенка, но в спорт возвращаться не планирует.

Вероятно, что к Павловой и Куклиной в декретном отпуске присоединится как минимум еще одна заметная российская биатлонистка. Однако пока эта информация не подтвержденная и больше на уровне слухов, поэтому разглашать фамилию спортсменки пока не будем.

Кристина Резцова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Предолимпийский декрет

Уход в декрет в предолимпийский сезон — обычный случай для биатлона. Самый свежий удачный пример — Кристина Резцова. Ее потеряли тренеры летом 2020 года, когда позже стало известно о беременности спортсменки. Возвращение стало триумфальным. Если до декрета Резцова завоевала лишь одну медаль Кубка мира в эстафете, то после таких наград стало пять, в том числе золото в сингл-миксте в Оберхофе и бронза в масс-старте в Анси. На Олимпиаду в Пекин Кристина ехала уже лидером сборной, где вместе с партнерами добыла серебро в классической эстафете и бронзу в смешанной.

Другой пример — Анна Богалий, родившая ребенка в феврале 2009 года. Через год после этого Анна, выступавшая тогда под двойной фамилией Богалий-Титовец, стояла вместе с подругами на первой ступени пьедестала в олимпийском Ванкувере.

Тренд на предолимпийский декрет есть и в лыжах. В августе о беременности сообщила Вероника Степанова: «В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой, — написала она у себя в соцсетях. — Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне-2025/26».

В августе родила наша обладательница Кубка мира Наталья Терентьева. Но в нынешнем сезоне, возможно, она уже появится на лыжне, поэтому о пропуске предолимпийского сезона говорить пока рано. Например, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что Наталья сможет выступить уже на январской Гонке чемпионов в Рязани, в которой вместе будут соревноваться лыжники и биатлонисты. Егор Сорин, в чью группу входит Терентьева, ожидает, что олимпийская чемпионка приступит к тренировкам в октябре — ноябре.

Наталья Терентьева. Фото соцсети

Рождение ребенка в предолимпийский сезон — не самая плохая идея с точки зрения перспектив на зимних Играх. Однако совсем непонятно, будет ли у наших лыжников и биатлонистов, да и вообще всех представителей зимних видов спорта, Олимпиада. Тут скорее нет, чем да.

В Международном союзе биатлонистов накануне заявили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов остается прежним. То есть предстоящий международный сезон мы пропускаем. Нынешняя зима очень важна с точки зрения олимпийских лицензий. Если на Кубке мира — 2024/25 россиян не будет, то максимум, на что мы можем рассчитывать, — это две квоты для мужчин и две квоты для женщин.

В лыжах пропуск сезона скажется еще серьезнее. Без выступления на чемпионате мира в Тронхейме в феврале 2025-го россиянам останется борьба за одну лицензию у женщин и одну у мужчин. Кто заберет этот единственный билет в Милан? Большунов или Коростелев? Терентьева или Степанова? Есть опасения, что вообще никто.